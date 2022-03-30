  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Güvenin olmadığı yerde para devreye girdi! 'Gazman' eski eşinin ağzını kapattırdı
Medya

Güvenin olmadığı yerde para devreye girdi! 'Gazman' eski eşinin ağzını kapattırdı

Oyuncu Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta boşandığı Selen Görgüzel'e biten evliliği hakkında konuşma yasağı koydurdu. Görgüzel, evlilikle ilgili yorum yapması durumunda 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 12:10:00 - 2022-03-30 12:29:44
Güvenin olmadığı yerde para devreye girdi! 'Gazman' eski eşinin ağzını kapattırdı

Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Alkan, boşandığı Selen Görgüzel'i para tehdidiyle susturdu.

2.5 milyon TL tazminat 

Anlaşmaya göre Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak. Eğer biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay