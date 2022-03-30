Güvenin olmadığı yerde para devreye girdi! 'Gazman' eski eşinin ağzını kapattırdı
Oyuncu Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta boşandığı Selen Görgüzel'e biten evliliği hakkında konuşma yasağı koydurdu. Görgüzel, evlilikle ilgili yorum yapması durumunda 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek.
Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Alkan, boşandığı Selen Görgüzel'i para tehdidiyle susturdu.
2.5 milyon TL tazminat
Anlaşmaya göre Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak. Eğer biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.