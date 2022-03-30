Güvenin olmadığı yerde para devreye girdi! 'Gazman' eski eşinin ağzını kapattırdı

Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Alkan, boşandığı Selen Görgüzel'i para tehdidiyle susturdu.

2.5 milyon TL tazminat

Anlaşmaya göre Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak. Eğer biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.