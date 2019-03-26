Güven yükseldi çarklar hızlandı

Sektörel piyasaların mart ayında Türkiye ekonomisine güveni artarken, imalat sanayisinin kapasite kullanımı da yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubat ayında 79,5 iken bu ay yüzde 2,6 artarak 81,6 değerine ulaştı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3, yüzde 3,2 ve yüzde 1,9 artarak 77,3 ve 74,8 ve 92,7 değerlerini aldı.

Faizler düştü inşaat canlandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 51,8 iken bu ay yüzde 4,4 artarak 54,1'e ulaştı. Ekonomistler, bankaların konut kredi faizlerini düşürmesinin inşaattaki canlılığı artırdığı görüşünü dile getiriyor. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 6,1 artışla 41,6 ve 66,6 değerlerini aldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ise mart ayında yüzde 0,1 azalarak 90,7'ye düştü. Buna rağmen perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri de sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 0,2 artarak 77 ve 112,9 değerlerine yükseldi.

Üretim ve istihdam gelecek 3 ay artacak

Bunun yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, martta RKGE, bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 97,2’den 102,1 seviyesine yükseldi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlendi. Yine gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği görüldü.