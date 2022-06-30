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Spor Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu
Spor

Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'un Beşiktaş'la sözleşmesi biten Güven Yalçın'la pazarlık halinde olduğu belirlendi. Bordo-Mavililer, Umut Bozok ve Haji Wright’la da görüşmelerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 11:02:00 -
Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'un Beşiktaş'la sözleşmesi biten Güven Yalçın'la pazarlık halinde olduğu belirlendi. Bordo-Mavililer, Umut Bozok ve Haji Wright’la da görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor’da golcü arayışı hız kesmeden devam ediyor. Koita ile yollarını ayırmak isteyen bordo-mavililer, Cornelius ve Djaniny’nin yer aldığı hücum hattını yetenekli bir isimle güçlendirmenin planlarını yapıyor.

GÜVEN YALÇIN İLE PAZARLIK HALİNDE

Milliyet'e göre; Karadeniz ekibinin, Beşiktaş’la sözleşmesi biten Güven Yalçın’la pazarlık halinde olduğu belirlendi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın onay verdiği 23 yaşındaki futbolcunun menajeri vasıtasıyla Trabzonspor’la görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Bordo-mavililerin maddi konularda anlaşma sağlanması halinde serbest durumda bulunan Güven’e imza attıracağı ileri sürüldü. Güven’in Serie B ekibi Genoa’nın listesinde olduğu da iddia edildi.

ANLAŞMA YAKIN

Karadeniz ekibi, Umut Bozok ve Haji Wright’la da pazarlıklara devam ediyor. Danimarka ekibi Sönderjyske ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Wright konusunda kulüplerin transferi bitirmeye yakın oldukları savunuldu. Aradaki son pürüzlerin giderilmesi halinde geçen sezon Antalyaspor forması giyen 24 yaşındaki ABD’li oyuncunun sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

 

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