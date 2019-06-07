Güven: Hâkimleri YSK değil, HSK atar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “İlçe seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hâkim olması yasal zorunluluktur. Hâkimlerin görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Hakimlerin atanmaları, YSK yetkisi dahilinde değildir” ifadesini kullandı. 31 Mart seçimlerinde görev alan ve haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Güven, şunları dile getirdi: “İlçe seçim kurulu başkanı hakimlerle birlikte suça iştirak eden diğer sorumluların da soruşturma ve kovuşturmaları Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılması gerektiğinden, suç duyurusuna ilişkin yazımızın Hâkimler ve Savcılar Kuruluna gönderilmek üzere işlemsiz olarak iade edilmesi istenilmiştir.”