Guti'yi bile şaşırttı! Arda Güler'e övgü yağmuru

Real Madrid'in Racing Santander'i 3-0 mağlup ettiği maça milli futbolcu Arda Güler'in performansı ve yaptığı asist maça damga vurdu. Genç yıldızın, İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a attığı şık pas Real Madrid'in efsane ismi Guti'den övgü aldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga'da Real Madrid'in Racing Santander'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği performans ve yaptığı muazzam asistle gündeme oturdu. Genç yıldızın Jude Bellingham'a attığı şık pas, Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti'den tam not aldı.

“DAHİCE” ASİST

Karşılaşmanın 21. dakikasında Kylian Mbappe'den gelen topta bekletmeden tek dokunuş yapan Arda Güler, meşin yuvarlağı savunma arkasına koşan Jude Bellingham'ın önüne bıraktı. Kaleciyi çalımlayan İngiliz futbolcu topu ağlara yollarken, Real Madrid skoru 2-0'a taşıdı. Bu golle birlikte Arda, bu sezonki 6. asistine ulaştı.

GUTİ'DEN ARDA'YA ÖVGÜ

DAZN ekranlarında maç yorumculuğu yapan Real Madrid'in eski yıldızı Guti, Arda Güler'in oyun zekasına ve vizyonu için "Mbappe topu ona verdiği anda, Arda Güler Bellingham'ı avantajlı duruma geçirmek için nasıl bir pas vermesi gerektiğini zaten biliyor, çünkü pozisyonu daha önce kafasında tasarlamış durumda. Özel bir futbol zekasına sahip, olağanüstü bir oyuncudan gelen dahice bir asistti." ifadelerini kullandı.