Guterres'ten darbe açıklaması: Derhal serbest bırakın
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali'deki darbe sonrası tutuklanan Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita'nın serbest bırakılmasını istedi.
Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına yayınladığı açıklamada, askeri darbe sonucu tutuklanan Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita'nın derhal serbest bırakılmasını istediğini açıkladı. Guterres'in Mali'deki olayları yakın takip ettiği ve yaşanan gelişmeler konusunda endişeli olduğu bildirildi.
Guterres'in Mali'deki sorunun çözümü için Afrika Birliği'ne çağrı yaptığı belirtildi.
Sözcü Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in silahlı güçleri tüm Mali halkının hak ve özgürlüklerini koruması için özen göstermesini istediğini belirtti.