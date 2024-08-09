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Dünya Guterres'ten atom bombası açıklaması! 'Ders alınmadı'
Dünya

Guterres'ten atom bombası açıklaması! 'Ders alınmadı'

Yeniakit Publisher
2024-08-09 22:44:00 -
Guterres'ten atom bombası açıklaması! 'Ders alınmadı'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Japonya'ya atılan atom bombalarından yeterince alınmadığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında, ABD'nin II. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Nagazaki kentine attığı atom bombasının yıl dönümünde düzenlenen program için Guterres'in mesajını aktardı.

Nino, "Genel Sekreter (Guterres), bu silahların ortadan kaldırılmasının en yüksek silahsızlanma önceliğimiz olduğunu ve yaklaşık 80 yıl önce yaşananlardan halen ders alınmamasından endişe ettiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı Nino, Guterres'in, "Silahsızlanma ve nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya, bu çabaların merkezi bir parçası olmalı." şeklindeki sözlerini paylaştı.

Nino, Guterres'in gelecek ay Geleceğin Zirvesi programına katılacağını belirterek, Genel Sekreterin bu zirvenin, ülkelerin çok taraflılık, sürdürülebilir kalkınma ile barış konusundaki bağlılıklarını yenilemeleri ve bu hedeflere ulaşmak için etkili bir anlaşma yapmaları açısından önemli bir fırsat olduğunu düşündüğünü söyledi.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79. yılı
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ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. 3 gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.

Kaynak: AA

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