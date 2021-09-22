Guterres uyardı: Dünya uçurumun kenarında

Dünya liderlerine, “Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız ve yanlış yönde ilerliyoruz” uyarısıyla konuşmasına başlayan Guterres, “Dünyamız hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı” dedi. Kovid-19 salgınından iklim krizine, Afganistan, Etiyopya, Yemen ve diğer ülkelerdeki krizlerden insan hakları ihlallerine, bilime yönelik saldırılardan aşı dağıtımındaki eşitsizliklere kadar birçok konuya değinen Guterres, “Bazı ülkelerde Kovid-19 aşılarını çöpte görüyoruz. Bazı ülkelerde aşı bolluğu, diğerlerinde yok. Zengin ülkelerin çoğunluğu aşılandı. Afrikalıların yüzde 90’dan fazlası hâlâ ilk dozunu bekliyor” diye konuştu.

Milyonlar aç, milyarderler zevkine uzaya gidiyor

İnsanların, eşitsizlikler karşısında hükümetlere ve BM dahil kurumlara güvenini yitirdiğine dikkati çeken Guterres, “Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor. Birleşmiş Milletlerin yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek” dedi.



Afganistan, Myanmar, Suriye, Libya ve Yemen’deki krizin yanı sıra İsrail ve Filistin’deki çıkmazların çözülmesi gerektiğini ifade eden Guterres, ABD ve Çin’in ekonomi, ticaret, finans, teknoloji alanlarındaki çatışmasının “belayı çağırdığını” söyledi.