Guterres: Son 10 yılda binden fazla gazeteci öldürüldü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü olan 2 Kasım için öncesinde yayımladığı video mesajında, gazetecilere yönelik çirkin saldırıların ve tacizlerin ''normal'' hale dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

''Son on yılda binden fazla gazeteci öldürüldü, bu cinayetlerin yüzde 90'ı aydınlatılmadı ve suçlular sorumlu tutulmadı.'' ifadesini kullanan Guterres, hükümetlere ve uluslararası topluma gazetecileri korumaları ve işlerini yapmaları için ihtiyaç duydukları koşulları oluşturmaları çağrısında bulundu.