0553 313 94 23

Guterres: Son 10 yılda binden fazla gazeteci öldürüldü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, son 10 yılda binden fazla gazetecinin öldürüldüğünü, bu cinayetlerin yüzde 90'ının aydınlatılmadığını ve suçluların sorumlu tutulmadığını açıkladı.

26 Ekim 2018 Cuma 21:14
Guterres: Son 10 yılda binden fazla gazeteci öldürüldü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü olan 2 Kasım için öncesinde yayımladığı video mesajında, gazetecilere yönelik çirkin saldırıların ve tacizlerin ''normal'' hale dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

''Son on yılda binden fazla gazeteci öldürüldü, bu cinayetlerin yüzde 90'ı aydınlatılmadı ve suçlular sorumlu tutulmadı.'' ifadesini kullanan Guterres, hükümetlere ve uluslararası topluma gazetecileri korumaları ve işlerini yapmaları için ihtiyaç duydukları koşulları oluşturmaları çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:14
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Antonio Guterres
  3. Kaşıkçı
  4. son dakika
  5. son dakika Dünya Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de gümrük kaçağı operasyonu
    1. İzmir’de gümrük kaçağı operasyonu
    2. İzmir'de 145 göçmen yakalandı
    3. Yasin Aktay'dan Kaşıkçı açıklaması:..
    4. Rusya ile Suriye arasında kritik..
    5. Abdulhamit Gül'den Suudi yetkililere..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada..
    7. Sofralarda büyük tehlike! Yüzde..
    8. Göz tansiyonu riskinin fazla olduğu..
    9. Akdeniz'de korkutan deprem! 4.2 ile..
    10. Mezarlıkta uyuşturucu operasyonu: 4..
    11. Diş teli temizliğine dikkat!
    12. Suriye'nin kuzeybatısında büyük..
    13. Greyfurtun sağlığa faydaları nelerdir?
    14. Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 kişi..
    15. Kullanıcı verilerini sızdıran..
    16. Psikologlardan çekinmemenin 5 nedeni
    17. Kivi soymanın pratik yolu
    18. 3 malzemeyle ev yapımı banyo temizlik..
    19. Beşiktaş'tan zorla gönderildi!..
    20. Quaresma'dan paylaşım!
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur