Gustavo için 7 milyonu reddeden Fenerbahçe'nin isteği dudak uçuklattı

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu garantilemek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu yenilemek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Oyuncu temini konusunda kaynak sorunu yaşamak istemeyen sarı lacivertli ekip, takımdan gidecek oyuncular için de fiyatları üst sınırda tutmaya gayret ediyor.

Tecrübeli orta saha oyuncu Luiz Gustavo için Fransız Lyon’dan gelen teklifi de değerlendiren Fenerbahçe’nin, teklif edilen ücreti artırmak istediği belirtildi. TRT Spor’un haberine göre Lyon’un Gustavo için belirlediği 7 milyon eruo’ya sıcak bakmayan Kanarya, Brezilyalı oyuncusunu satmak için 10 milyon euro istedi.

Ayrıca teklifin yükselmesi halinde Fenerbahçe yönetiminin transfere şekil vermesi de bekleniyor. Ayrıca, her ne kadar kadro yenileme çalışmaları sürse de Fenerbahçe camiasının Gustavo’nun gönderilmesine sıcak bakmadığı da kulislerde konuşuluyor. Emre Belözoğlu’nun çıkardığı kaptanlık bandının Gustavo’ya teslim edilmek istendiği belirtiliyor.