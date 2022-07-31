Gustavo Henrique'nin ilginç sözleşmesi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin sözleşme şartları duyuruldu. Brezilyalı futbolcunun dizinden sakatlanması halinde Flamengo'ya geri döneceği belirtildi.

29 yaşındaki stoperin sözleşmesinde yer alan maç sayısına ulaşması halinde Fenerbahçe'yle Flamengo'da yapılan anlaşmaya göre satın alma opsiyonu maddesinin devreye gireceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin bu transfer için Flamengo'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon 400 bin euro ödediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun bonservisini almak istemesi halinde ödeyeceği bonservis bedeli de açıklandı.

Flamengo'yla Fenerbahçe arasındaki anlaşmada yer alan satın alma opsiyonu maddesinin de kullanılması halinde sarı-lacivertlilerin 1 milyon 400 bin euro daha ödeyeceği kaydedildi. (Milliyet)