Gururlandıran tablo! İHL öğrencisi Esma ve Semanur NASA'ya kapak oldu

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İman Hatip Lisesi 10.sınıf öğrencileri Esma İclal Top ve Semanur Kılıç’ın ortaklaşa yazdığı makaleleri kurul tarafından seçilerek NASA’nın web sayfasında yayınlandı.

Her yıl NASA tarafından tüm dünyada lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Bir Günlük Bilim İnsanı (Scientist for a Day) Makale Yarışması”nın bu yılki konusu; “Uranüs’ün uyduları: Ariel, Oberon, Titania’dan hangisini, bir uzay aracıyla yeniden ziyaret etmeli, daha fazla bilgi edinmeliyiz?” idi. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından lise öğrencileri katıldı ve makaleler çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlerden oluşan bir kurul tarafından değerlendirildi. İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İman Hatip Lisesi 10.sınıf öğrencileri Esma İclal Top ve Semanur Kılıç’ın ortaklaşa yazdığı makaleleri kurul tarafından seçilerek NASA’nın web sayfasında yayınlandı.

“Bizi çok heyecanlandırdı”

Yazdıkları makaleyle ilgili Esma İclal Top, “Bir Günlük Bilim İnsanı' makale yarışmasını öğretmenimiz duyurduğunda konusu bizi çok heyecanlandırdı. Uluslararası alanda düzenlenen ve bütün dünyadan farklı öğrencilerin katıldığı yarışmaya bir makale yazıp göndermek istedik. Yarışmanın sonucunda makalemiz NASA'ya gönderilecek makaleler arasında seçildi. NASA'nın web sitesinde yayınlandı. Bu bizleri bilimsel araştırma çalışmaları için motive etti” dedi.

“Birçok konuda fayda sağlayabilirdi”

Semanur Kılıç, ise “Biz insanlığın yüzyıllardır uzayda aradığı yaşam fikrine de bir ışık tutmak istedik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda orada bir yaşam olabileceğine dair bulgular bulduk. Yani kısacası Oberon bize ve dünyamıza birçok konuda fayda sağlayabilirdi. Bu yüzden tekrardan Oberon'a gitme fikri en doğru olanıydı. Oberon'un bizde merak uyandıran bir diğer özelliği de güneş rüzgarından etkilenmesiydi. Bu sayede toprağı atomik açıdan zengin olabilir, uzay araştırmaları için kaynak oluşturabilirdi. Ve belki de Aurora gözlemleyebilirdik” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere fırsatlar sundu

İmam hatip liselerinde uygulanan Fen ve Sosyal Bilimler programının yansıması diğer alanlarda olduğu gibi günümüz dünyasında uzaya olan ilginin araştırılması için öğrencilere fırsatlar sundu. Projeye danışmanlık yapan Matematik Öğretmeni Fatma Tatlı Adal da öğrencilerinin bu alanda böyle büyük başarıya ulaşmasından dolayı memnuniyetini dile getirip onlarla gurur duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Kocaeli Gazetesi