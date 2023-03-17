Gurur duyuyoruz ama... Bu özelliğini kimse bilmiyor

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı.

Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor.



YOĞUN TRAFİK PİLOTU

Togg dijital çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor.

Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen), Scale.more (Geliştir)

- 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi

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- 12,3 inç gösterge ekranı

- 29 inç bilgi-eğlence ekranı

- 8 inç dokunmatik kontrol ekranı

- Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon® işlemcili dijital kokpit.

T10X Türkiye’de ve sınıfında ilk kez “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15 km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X’in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak.



T10X’in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL