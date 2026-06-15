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Gündem Petlas’ın kurnazca taktiği akıllara o videoyu getirdi: “Türkiye’yi satın alırım”
Gündem

Petlas’ın kurnazca taktiği akıllara o videoyu getirdi: “Türkiye’yi satın alırım”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Yerli lastik üreticisi Petlas’ın, piyasadaki ekonomik alternatifleri azaltmak ve fiyat dengelerini değiştirmek amacıyla ithal lastiklere ek vergi getirilmesi yönünde yürüttüğü lobi faaliyetleri sürücülerin tepkisini çekti. Firmanın Genel Müdürü Hakan Yalnız’ın ek vergi baskısı için yürüttüğü girişimler piyasada rekabeti engelleyeceği yönünde eleştirilirken, yaşanan bu gelişme eski AKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan’ın geçmişteki uçak skandalını ve tartışmalı ifadelerini hatırlattı.

Otomotiv ve lastik sektöründe fiyat politikaları ve tüketici şikayetleriyle sık sık adından söz ettiren Petlas, piyasadaki rekabet koşullarını doğrudan etkileyecek yeni bir hamleyle tartışmaların odağına yerleşti. Firmanın ithal ürünlerin önünü kesmeye yönelik vergi talepleri, tüketici katmanlarında ve sektör temsilcilerinde tepkiyle karşılanırken, şirketin yönetim kademesindeki geçmiş vukuatlar da yeniden konuşulmaya başlandı.

En çok şikâyet alan yerli lastik firması olarak bilinen Petlas’tan rekabeti önleme ve fiyat tekeli oluşturma adına sinsi bir adım daha geldi.

UÇAĞI BİR BİRİNE KATMIŞTI

Firmanın Genel Müdürü Hakan Yalnız, sürücülerin ekonomik ve kaliteli ürünlere erişmelerini önlemek için lastiklere ek ithalat vergisi getirilmesi ısrarında bulunmaya başladı.

Fiyatları şişirmek, alternatifleri ortadan kaldırmak için kapı kapı dolaşarak ek vergi baskısı yapan Yalnız’a tepki yağdı.Rekabeti baltalamak için her yolu deneyen Petlas’ın ithalatı kısma, ek vergiyle diğer firmaları baskı altına alma gayreti sürücüleri çok kızdırdı. Yerli ve milli üretimi umursamayan markayla ilgili yakınmalar arttı. Yakınmalar kulak ardı ediledursun Petlas’ı bünyesinde barındıran AKO Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan’ın skandal beyanları ve tavırları yeniden hatırlara geldi.

Özcan, 2024 yılında Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağının business bölümünde alkolün dozunu kaçırınca olay çıkarmıştı. Uçağı birbirine katarken “Milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım” diye bağırıp çağırmıştı. Bağırış çağırışları kamerayla kaydedilen Özcan THY tarafından kara listeye alınmıştı.

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SİNAN

Firmanın Genel Müdürü Hakan Yalnız’ın ek vergi baskısı için yürüttüğü girişimler piyasada rekabeti engelleyeceği yönünde eleştirilirken, yaşanan bu gelişme eski AKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan’ın geçmişteki uçak skandalını ve tartışmalı ifadelerini hatırlattı.

Melek

Otomotiv ve lastik sektöründe fiyat politikaları ve tüketici şikayetleriyle sık sık adından söz ettiren Petlas, yeni bir skandala imza atmış...
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