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Gürsel Tekin ne zaman cumaya başlayacak?

Cuma namazı saatinde esnaf cuma namazındayken Kapalı Çarşı'ya giderek 'Ekonomi kötü' tweeti atan CHP'li Gürsel Tekin'in cuma namazına ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

23 Eylül 2018 Pazar 11:59

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, cuma günü cuma namazı saatinde İstanbul'da ticaretin kalbi olan Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Kapalı Çarşı esnafının cuma namazında olduğu sırada bir döviz bürosunun önüne gelen Tekin, kapalı dükkanın önünde fotoğraf çektirerek 'Esnaf mutsuz, Her yer kapalı. Tarihinin en kötü dönemi' diye tweet attı.


ESNAFTAN AÇIKLAMA: NAMAZDAYDIK!

Tekin'in kepenk kapattığını iddia ettiği Çıtak Döviz'in sorumlusu Salih Bülbül, döviz bürosunun 1980'lerden bugüne faaliyette bulunduğunu vurgulayarak, Tekin'in iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Bülbül, "Gürsel Tekin'in ziyaret ettiği anda cuma namazı saatiydi. Esnaf namazdaydı. Tekin o anda gelmiş. Cuma saatinde çarşımızda kepenkler ve dükkânlar kapalı olur. Bu yüzden Gürsel Bey yanlış anlamış durumu... Kapalıçarşı çalışmaya devam ediyor." dedi.


GÜRSEL TEKİN NE ZAMAN CUMAYA BAŞLAYACAK?

Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Gürsel Tekin'in cuma namazı vaktinde esnaf ziyareti yapması akıllara 'Aday olunca Muharrem İnce gibi cuma namazına başlayacak mı?' sorularını getirdi. Bilindiği gibi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından cuma namazlarına giderek kameralara pozlar vermeye başlamıştı.


CUMA NAMAZI SAATİNİ BİLMİYOR OLABİLİR Mİ?

Öte yandan Gürsel Tekin'in cuma namazı saatinde yaptığı bu paylaşımı 'Cuma namazı saatini bilmiyor olabilir mi?' diye düşüdürdü. Öyle ki 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde CHP'li Muharrem İnce büyük bir gafa imza atarak cuma namazıyla alakalı olarak 'Ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum' demişti. Gürsel Tekin'in de yerel seçimlere yaklaşırken yaptığı bu hareket vatandaşlara 'CHP'lilerin yeni bir cuma gafı mı?' dedirtti.

 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:59
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