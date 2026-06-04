Gürsel Tekin açık açık söyledi: Butlanın çıkma nedeni ihanetçiler

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan tablo, parti içindeki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğuna dönüşüyle birlikte, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel cephesinde tansiyon daha da yükseldi.

Parti içinde yaşanan bu kırılma sadece yönetim tartışmasıyla sınırlı kalmadı. Meclis’te düzenlenen grup toplantısında atılan sloganlar ve genel merkez binasına yansıyan sert ifadeler, CHP’de iç hesaplaşmanın artık açık şekilde sahaya indiğini gösterdi.

“HAİN KEMAL” SLOGANLARI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Özgür Özel’in Meclis’te gerçekleştirdiği grup toplantısında atılan “Hain Kemal” sloganları, CHP içindeki fay hattının ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi. Aynı ifadelerin genel merkez duvarlarına yazılması ise parti tabanındaki sert kutuplaşmanın simgesine dönüştü.

Bu gelişmeler, CHP’de yaşanan kavganın yalnızca liderlik yarışı olmadığını, aynı zamanda ağır suçlamalar ve açık cepheleşmeyle ilerleyen bir iç kriz haline geldiğini ortaya koydu.

CHP'de mutlak butlan sonrası iki başlılık ortaya çıktı. CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel arasındaki gerilim de her geçen gün büyüyor. Özel'in Meclis'te düzenlediği grup toplantısında 'Hain Kemal' sloganları atıldı, aynı hakaretin Genel Merkez duvarlarına yazıldığı da görüldü. Yaşananları CNN Türk canlı yayınında değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bugünkü butlanın çıkmasının nedeni CHP'deki ihanetçilerdir" dedi. İtirafçı Turgut Koç'un Özel'in yakın arkadaşı olduğunu vurgulayan Tekin, "Bütün itiraflarında delege organizasyonlarında ne olduğunu, nasıl paralar gönderdiğini anlattı. Hain arıyorsanız ortağınız burada." ifadelerini kullandı.