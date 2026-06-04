  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kacır’dan CHP’deki yolsuzluklara tepki: Milletin emanetine nasıl hıyanet ettiklerini hep birlikte görüyoruz CHP'de Disiplin Kurulu toplanıyor NATO'dan Kiev'e tam kadro çıkarma! Rutte ve büyükelçiler Zelenskiy ile masaya oturuyor Süresiz nafakada gözler AYM’de Siyonist İsrail bir adım daha ileriye gitti: İşgal edilen topraklarda alçak karar! TKP'den NATO zirvesine karşı büyük miting hazırlığı! Komünistlerin NATO alerjisi depreşti! 'Destek ver, başkan ol' pazarlığı': Özgür'ün kara kutusundan bomba itiraflar Avrupa'da Rusya korkusu birliği sarsıyor! AB Komisyonu Üyesi Kubilius itiraf etti: "Parçalanmış durumdayız" Sözde demokrasi ülkesine bakın! Seçim sandığına siyonist müdahale Trump vatandaşlarını da yaktı ABD’lilerin cebi cayır cayır
Siyaset Gürsel Tekin açık açık söyledi: Butlanın çıkma nedeni ihanetçiler
Siyaset

Gürsel Tekin açık açık söyledi: Butlanın çıkma nedeni ihanetçiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gürsel Tekin açık açık söyledi: Butlanın çıkma nedeni ihanetçiler

CHP’de mutlak butlan kararının ardından yaşanan çift başlı kriz derinleşirken, parti içinden gelen açıklamalar tansiyonu daha da yükseltti. Gürsel Tekin, yaşanan sürecin sorumlusu olarak parti içindeki isimleri işaret etti ve sert ifadeler kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan tablo, parti içindeki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğuna dönüşüyle birlikte, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel cephesinde tansiyon daha da yükseldi.

Parti içinde yaşanan bu kırılma sadece yönetim tartışmasıyla sınırlı kalmadı. Meclis’te düzenlenen grup toplantısında atılan sloganlar ve genel merkez binasına yansıyan sert ifadeler, CHP’de iç hesaplaşmanın artık açık şekilde sahaya indiğini gösterdi.

“HAİN KEMAL” SLOGANLARI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Özgür Özel’in Meclis’te gerçekleştirdiği grup toplantısında atılan “Hain Kemal” sloganları, CHP içindeki fay hattının ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi. Aynı ifadelerin genel merkez duvarlarına yazılması ise parti tabanındaki sert kutuplaşmanın simgesine dönüştü.

Bu gelişmeler, CHP’de yaşanan kavganın yalnızca liderlik yarışı olmadığını, aynı zamanda ağır suçlamalar ve açık cepheleşmeyle ilerleyen bir iç kriz haline geldiğini ortaya koydu.

CHP'de mutlak butlan sonrası iki başlılık ortaya çıktı. CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel arasındaki gerilim de her geçen gün büyüyor. Özel'in Meclis'te düzenlediği grup toplantısında 'Hain Kemal' sloganları atıldı, aynı hakaretin Genel Merkez duvarlarına yazıldığı da görüldü. Yaşananları CNN Türk canlı yayınında değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bugünkü butlanın çıkmasının nedeni CHP'deki ihanetçilerdir" dedi. İtirafçı Turgut Koç'un Özel'in yakın arkadaşı olduğunu vurgulayan Tekin, "Bütün itiraflarında delege organizasyonlarında ne olduğunu, nasıl paralar gönderdiğini anlattı. Hain arıyorsanız ortağınız burada." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı cezaevinden çıkar çıkmaz istifa etti!
CHP İl Başkanı cezaevinden çıkar çıkmaz istifa etti!

Gündem

CHP İl Başkanı cezaevinden çıkar çıkmaz istifa etti!

İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!
İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!

Gündem

İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!

CHP'den yine bilindik algı! AK Partili vekil anket sonuçlarını Akit TV'de açıkladı
CHP'den yine bilindik algı! AK Partili vekil anket sonuçlarını Akit TV'de açıkladı

Gündem

CHP'den yine bilindik algı! AK Partili vekil anket sonuçlarını Akit TV'de açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23