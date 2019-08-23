Gürpınar’da kilitli parke taşı çalışması

Van’ın Gürpınar Belediyesince başlatılan çalışmalar kapsamında mahallelerin yollarına kilitli parke taşı döşenmeye başlandı.

İlçede hizmet atağını kapsamlı şekilde sürdüren Gürpınar Belediyesi, bir yandan şehir merkezindeki projeleri hayata geçirirken diğer yandan da en ücra mahallelere hizmet götürmek için yoğun mesai harcıyor. Fen İşleri Müdürlüğünce bu yıl içinde yaklaşık 150 bin metrekare kilitli parke taşı döşenmesi programa dahil edildi. Vatandaşların yaşam alanlarıyla ilgili her türlü talebini karşılamaya çalışan belediye, parke taşı çalışmalarını Parmakkapı Mahallesi’nde başlattı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, hedeflerinin merkez veya kırsal ayırt etmeden ilçenin her köşesinde hizmet üretmek olduğunu aktardı. “Yapacak işimiz, millete sözümüz var” diyerek ilçede inşa ve ihya sürecinin başladığını kaydeden Başkan Tanış, “Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek faaliyetleri de ara vermeden sürdürüyoruz. Gerek kırsal gerekse de merkez mahallelerimizde program dâhilinde hizmet götürüyoruz. Yol açma, stabilize ve bakım onarım çalışmalarının yanında kilitli parke taşı döşeme işine de başladık. Tozdan, çamurdan geçilmeyen mahalle yollarımız şimdi yepyeni bir görünüme kavuşuyor. 110 bin metrekare alanın ihalesini tamamlayarak çalışmaları başlattık, Allah’ın izniyle sezon bitmeden 40 bin metrekare için de tekrardan çalışma başlatacağız. Bu kapsamda 8 mahallemizi bu yıl kilitli parke taşı ile buluşturacağız. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmaktır. Bu yıl çalışmalarımıza altyapı hizmeti tamamlanan Parmakkapı Mahallemizde başladık. Program dahilinde diğer mahallelerimizi de hizmetle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.