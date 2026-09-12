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134 kiloluk orkinos görenleri hayrete düşürdü

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IHA Giriş Tarihi:

134 kiloluk orkinos görenleri hayrete düşürdü

Elazığ’da balıkçı tezgahına getirilen 134 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, kilogramı 500 liradan dilimlenerek satışa çıkarıldı.

#1
Foto - 134 kiloluk orkinos görenleri hayrete düşürdü

Deniz ve tatlı su balıkçılığı sezonunun açılmasıyla birlikte Elazığ'daki balık tezgahları şenlendi. Elazığ'da balıkçı Ramazan Erdoğan, Saroz Körfezi'nde avlanan 2 metre boyunda ve 134 kilo ağırlığındaki dev orkinosu tezgahında sergilemeye başladı.

#2
Foto - 134 kiloluk orkinos görenleri hayrete düşürdü

Sezonun en büyük balıklarından biri olan orkinos, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Protein ve omega-3 bakımından oldukça zengin olan dev balık, kilogramı 500 liradan dilimlenerek satışa sunulacak.

#3
Foto - 134 kiloluk orkinos görenleri hayrete düşürdü

Yeni sezonun bereketiyle başladığını belirten balıkçı esnafı Ramazan Erdoğan, Saroz Körfezi'nden Elazığ'a getirilen orkinosun yüksek besin değerine dikkat çekti.

#4
Foto - 134 kiloluk orkinos görenleri hayrete düşürdü

Erdoğan, balığın protein ve omega-3 açısından oldukça zengin ve sağlığa son derece faydalı bir tür olduğunu vurguladı.

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