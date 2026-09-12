Bulun bu trafik magandasını! ‘Ne yazıyor burada bak’ deyip yumrukladı
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Kadıköy'de trafikte çıkan tartışmada bir şahıs, cebinden çıkardığı kimliği gösterip "Ne yazıyor burada?" diyerek karşı taraftaki sürücüye yumrukla saldırdı. O anlara ait görüntülerin yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları emniyet birimlerini etiketleyerek saldırgan şahsın yakalanması için çağrıda bulundu.
Kadıköy'de trafik seyrinde iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen şahıs, cebinden bir kimlik çıkardı.
"NE YAZIYOR BURADA?" DİYEREK SALDIRDI
Kimliği karşı tarafa gösteren saldırgan, "Ne yazıyor burada?" diye bağırdıktan hemen sonra diğer sürücüye yumruk attı. O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından anbean kayıt altına alındı.
EMNİYET VE BAKANLIĞA ÇAĞRI
Olay anına ilişkin görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Görüntüyü izleyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İçişleri Bakanlığı'nın resmi hesaplarını etiketleyerek, kural tanımaz şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin derhal başlatılması yönünde çağrıda bulundu.
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