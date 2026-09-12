  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanlardan çocuklara ekran uyarısı: Yatmadan bir saat önce ekranı bırakın 134 kiloluk orkinos görenleri hayrete düşürdü Zorlu: Türk devletleri tek çatıda buluşacak ‘Türkpol’ modeli Fenerbahçe'nin teklifini reddetmişti: Galatasaray'a geldiği için binpişman! EGM’den bahis ve sanal kumar uyarısı: Sahte vaatlerden kaçının kişisel bilgilerinizi gizleyin Şehir efsanesi doğru çıktı: Meğer kısırlık riskini yüzde 40 artırıyormuş! Fransız yıldız Mbappe'den Arda Güler'e övgü Unutulan soru! Çocuklarımıza namaz kıldırabiliyor muyuz?
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Uzmanlardan çocuklara ekran uyarısı: Yatmadan bir saat önce ekranı bırakın

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Uzmanlardan çocuklara ekran uyarısı: Yatmadan bir saat önce ekranı bırakın

KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin, çocukların sağlıklı bir uyku düzeni için yatmadan bir saat önce telefon, tablet ve televizyon gibi ekranlardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - Uzmanlardan çocuklara ekran uyarısı: Yatmadan bir saat önce ekranı bırakın

Şahin, yaz döneminde çocukların uyku saatlerinde değişiklikler yaşanabildiğini, okul döneminin başlamasıyla bu düzenin bir anda değil, kademeli olarak eski haline getirilmesi gerektiğini belirtti. Çocukların uyumadan önce ekran karşısında vakit geçirmesinin uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Şahin, ekrandan yayılan ışığın melatonin hormonunun salgılanmasını kısıtlayabildiğini ifade etti.

#2
Foto - Uzmanlardan çocuklara ekran uyarısı: Yatmadan bir saat önce ekranı bırakın

Şahin, bu nedenle çocuğun uykuya dalma süresinin uzayabildiğine işaret ederek, "Bu durum hem uykuya dalma süresini uzatıyor hem de uyku süresi azalmış oluyor. Bu da çocuğun gündüz uykuluk haline sebep olabilir." dedi. Ekran kullanımında yalnızca sürenin değil, izlenen içeriğin de önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şiddet içeren veya yaşına uygun olmayan içeriklerin uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Şahin, ailelerin çocukların yaşlarına uygun şekilde ekran kullanımına sınır getirmesi gerektiğini, özellikle uyumadan yaklaşık bir saat önce dijital içeriklerden uzak durulmasının önemli olduğunu kaydetti. Şahin, kaliteli uyku için çocuğun odasının mümkün olduğunca karanlık ve sessiz olması gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - Uzmanlardan çocuklara ekran uyarısı: Yatmadan bir saat önce ekranı bırakın

ÇOCUĞUN YAŞINA GÖRE RUTİNLER UYKUYA GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRABİLİR: Şahin, uykuya geçişi kolaylaştırmak amacıyla çocukların yaşlarına uygun bazı rutinler oluşturulabileceğini dile getirerek, "Banyo yapılması, kitap okuma rutininin oluşturulması gibi çocuğun yaşına göre rutinler uykuya geçişi kolaylaştırabilir." ifadesini kullandı. Geç saatlerde uyuyup erken saatlerde kalkmanın uyku kalitesini düşürebileceğine işaret eden Şahin, bunun, çocukların gün içinde uykulu olmasına ve dikkatlerini sürdürmekte güçlük yaşamalarına yol açabileceğini vurguladı.

#4
Foto - Uzmanlardan çocuklara ekran uyarısı: Yatmadan bir saat önce ekranı bırakın

Şahin, ailelere uyku düzeni ve ekran kullanımı konusunda da tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Ailelere şunu net bir şekilde söyleyebilirim, yaz da olsa okul da olsa ekran kullanımı belli bir süre içinde olmalı. Buna çocukla beraber karar vermeliyiz. Tek başına ebeveynin 'Ben bu kuralı koydum' demesi, bunun uygulanabilirliğini veya devamlılığını olumsuz etkileyebilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Eğer görevde olsam Netanyahu’yu…" Çipras bu kez delikanlılık yaptı
Avrupa

“Eğer görevde olsam Netanyahu’yu…” Çipras bu kez delikanlılık yaptı

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yeniden başbakanlık görevinde bulunması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) katil İsrail ..
İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi
Siyaset

İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi

Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'na, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl hapis cezası verildi. İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi...
Acı kayıp! A Milli yıldız hayatını kaybetti
Spor

Acı kayıp! A Milli yıldız hayatını kaybetti

A Milli Futsal Takımı'nın 34 yaşındaki oyuncusu Adem Küçükkartal, yaşamını yitirdi.
Böyle şerefsizlik görülmedi! İşgalci İsrailliler, bunu da yaptı
Dünya

Böyle şerefsizlik görülmedi! İşgalci İsrailliler, bunu da yaptı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, görülmemiş kalleşliklerine bir yenisini daha ekledi. İşgalci Siyonistler, Doğu Kudüs'te Filistin..
IMF tüm merkez bankalarını uyardı!
Ekonomi

IMF tüm merkez bankalarını uyardı!

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, 2022’deki hayat pahalılığı krizinin ardından başlayan dezenflasyon sürecinin son dönemde ..
AHBAP’ı resmen yemişler
Gündem

AHBAP’ı resmen yemişler

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski satın alma müdürü Deniz Şimşek’in savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. 30 Tem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23