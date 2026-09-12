Uzmanlardan çocuklara ekran uyarısı: Yatmadan bir saat önce ekranı bırakın

Şahin, bu nedenle çocuğun uykuya dalma süresinin uzayabildiğine işaret ederek, "Bu durum hem uykuya dalma süresini uzatıyor hem de uyku süresi azalmış oluyor. Bu da çocuğun gündüz uykuluk haline sebep olabilir." dedi. Ekran kullanımında yalnızca sürenin değil, izlenen içeriğin de önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şiddet içeren veya yaşına uygun olmayan içeriklerin uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Şahin, ailelerin çocukların yaşlarına uygun şekilde ekran kullanımına sınır getirmesi gerektiğini, özellikle uyumadan yaklaşık bir saat önce dijital içeriklerden uzak durulmasının önemli olduğunu kaydetti. Şahin, kaliteli uyku için çocuğun odasının mümkün olduğunca karanlık ve sessiz olması gerektiğini ifade etti.