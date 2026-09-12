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Gündem Türkiye’nin ünlü hastanesinde büyük skandal: Ekranda cinsel içerikli film yayınlandı
Gündem

Türkiye’nin ünlü hastanesinde büyük skandal: Ekranda cinsel içerikli film yayınlandı

Yeniakit Publisher
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Türkiye’nin ünlü hastanesinde büyük skandal: Ekranda cinsel içerikli film yayınlandı

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, akıllara durgunluk veren bir skandalla çalkalandı. Sağlık hizmeti almak için kuruma gelen vatandaşlar, koridora doğrudan bakan ve kapısı ardına kadar açık bırakılan bir odadaki bilgisayar ekranında cinsel içerikli film oynatıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çekildiği öne sürülen skandal görüntüler büyük tepki topladı. Hastane koridoruna açılan ve kapısı açık bırakılan bir odadaki bilgisayar ekranında cinsel içerikli film oynatıldığı iddiası infiale yol açtı.

 

EKRAN HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE AÇIK KALDI

Görenleri şaşkına çeviren olayda, hastane koridorundan geçen vatandaşların rahatlıkla görebileceği bir noktada bulunan bilgisayar ekranında müstehcen görüntülerin uzun süre açık kaldığı iddia edildi. Bölgeden geçen bir vatandaş, herkesin gözü önünde sergilenen bu skandal anları anbean cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

 

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte skandala öfke yağdı. Bölgenin en büyük sağlık tesislerinden biri olan ve bünyesinde çok sayıda klinik barındıran üniversite hastanesinde yaşanan bu rezalete vatandaşlar ateş püskürdü.

 

HASTANE YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetiminden açıklama geldi. Yönetim, söz konusu odanın “kilitlenebilir ve hasta mahremiyeti gözetilerek düzenlenmiş kontrollü bir alan” olduğunu belirtirken, hasta mahremiyetinin korunması amacıyla alanın kullanım ve erişim koşullarının yeniden gözden geçirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

 

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