Gürkan Zengin'den CHP'ye tarihi ayar! CHP'li vekil sus pus oldu

Gazeteci Gürkan Zengin ve CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre'nin katıldığı televizyon programında bölgesel konular ve Dağlık Karabağ meselesi konuşuldu.

CHP'nin dış politikaya ilişkin tavrını eleştiren gazeteci Gürkan Zengin, "Muhalefet bunu Tayip Erdoğan düşmanlığı yüzünden bunu ayırt edemiyor. Dış siyasetteki başarı ve başarısızlık içeride sizin iktidar başarınızı etkiler. Muhalefet bunun farkında bile değil, Türkiye'nin Libya ile olan anlaşması, Azerbaycan'a destek vermesi gibi sıralayabiliriz. Burası ulus devlettir. 1912-1922 yıllarında büyük jeopolitik kavgaların yaşandığı dönemde bu millet varlık, yokluk meselesi gibi baktığı zaman Abdülhamit'in yaptığı gibi kendini tahtan indiren İttihatçılara destek verir bunu bu muhalefetin anlamaması hayret vericidir." diyerek CHP'nin tavrını eleştirdi. CHP Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre ise o anlarda sus pus oldu.

Gürkan Zengin'in sözleri şöyle:

Ermenistan 2,5 3 milyonluk nüfus ama ABD'deki ve Avrupa'daki diasporası, yalan da olsa onların haberlerini çekecek medya organları var. Türkiye'nin böyle bir diasporası yok. Sadece güçlü bir devlet olmak zorundayız. Ancak bu algıyı öyle kırarsınız. Dışarıda kıramadığımız bu algıyı içeride kırabiliyor muyuz? Hükümetler gelir geçer ama jeopolitik bir mücadele veriliyor. Muhalefet bunu Tayip Erdoğan düşmanlığı yüzünden bunu ayırt edemiyor. Dış siyasetteki başarı ve başarısızlık içeride sizin iktidar başarınızı etkiler. Muhalefet bunun farkında bile değil, Türkiye'nin Libya ile olan anlaşması, Azerbaycan'a destek vermesi gibi sıralayabiliriz. Burası ulus devlettir. 1912-1922 yıllarında büyük jeopolitik kavgaların yaşandığı dönemde bu millet varlık, yokluk meselesi gibi baktığı zaman Abdülhamit'in yaptığı gibi kendini tahtan indiren İttihatçılara destek verir bunu bu muhalefetin anlamaması hayret vericidir.