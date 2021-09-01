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Medya Gürkan Uygun'dan kötü haber
Medya

Gürkan Uygun'dan kötü haber

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'a "Yıldırım" karakteriyle katılan oyuncu Gürkan Uygun koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 09:15:00 - 2021-09-01 09:21:06
Gürkan Uygun'dan kötü haber

TRT’nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat’ın seti yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle durdu. Ankara’da yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun’un da koronavirüs yakalandığı ortaya çıktı.

Sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor. Reyting rekortmeni dizinin setine bu süre zarfında ara verildi.

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