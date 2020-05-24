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Gürkan Kubilay'dan koronavirüs açıklaması: Maalesef umut ve tahminlerimiz yanıldı

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Gürkan Kubilay, sosyal medya hesabından Türkiye'deki koronavirüs verilerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:06:00 -
Gürkan Kubilay'dan koronavirüs açıklaması: Maalesef umut ve tahminlerimiz yanıldı

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 340'a yükseldi. Ülkenin koronavirüs mücadelesi taraflı tarafsız herkesin takdirini karşılıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Gürkan Kubilay, Türkiye'nin koronavirüs verilerini yorumladı.

Gurkan Kubilay, "Maalesef 16-19 Mayıs sonrası dışarı çıkmaların etkisi ile yüksedi oran,% 4.6’ya çıktı. Umut ve tahminlerimizi yanılttı. Görünen o ki,dışarı maske-mesafesiz çıkmalarımızı kesinlikle daha çok ihmal etmişiz o dönem. Bu rakam kulağımıza küpe olmalı. Bayram olumlu etkileri mayıs sonuna..." dedi.

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