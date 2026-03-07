  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Oval Ofis’te Haçlı seferi ayini gerçekleştirdiler! Bu bir din savaşı Askeri rapor: Türkiye neden İsrail’den daha güçlü? Şeriata kurban olun siz! Sapkın moda ve reklam sektöründe çocuklar cinsel obje olarak kullanılıyor! Azerbaycan ne yapmak istiyor? Kardeşlik hukukunda "İsrail" gölgesi uyarısı Bakan Çiftçi teravihten sonra Kur’an-ı Kerim okudu! Dinleyenler resmen mest oldu ABD’nin yeni nesil sömürgesi olmaktan çok memnun Bir "Viva America" demediği kaldı Yunan’a müjde silah baronlarına avukatlık! Gazze'de bebek öldürüp, Antalya'da ticaret yapıyorlar! Siyonist aile ifşa edildi! Krallıklara Dokunulmadı ama Hilafet Tasfiye Edildi! Küresel Düzenin Çifte Standardı! Devletin zirvesinden "Savunma" hamlesi: 16 bakanlığa kritik atama!
Gündem Gürhan Albayrak: Kadın eli değen her yer güzelleşir
Gündem

Gürhan Albayrak: Kadın eli değen her yer güzelleşir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gürhan Albayrak: Kadın eli değen her yer güzelleşir

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla videolu bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet tarihinin kahraman kadınlarından bugünün fedakâr kadınlarına uzanan video, sosyal medyada beğeni topladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla videolu bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet tarihinin kahraman kadınlarından bugünün fedakâr kadınlarına uzanan video, sosyal medyada beğeni topladı.

İl Başkanı Gürhan Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların hayatın her alanında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Hazırlanan videoda, Millî Mücadele kahramanı Kara Fatma, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, ilk kadın öğretmen Refet Angın ve ilk kadın doktor Safiye Ali anılırken, günümüzde tarlada, okulda ve hayatın her alanında emek veren kadınlara teşekkür edildi.

Videonun içeriğine paralel olarak kısa bir mesaj paylaşan Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir kadın kendi başına ne yapabilir ki diyenlere; azmiyle, emeğiyle ve mücadelesiyle dünyayı değiştiren kadınlarımız en güzel cevabı veriyor. Cephede Kara Fatma, göklerde Sabiha Gökçen olan o ruh, bugün Eskişehir’de ve ülkemizde hayatın her alanında yaşıyor. Kadın eli değen her yer güzelleşir, her iş değerlenir. Şehit ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum."

 

Bakan Uraloğlu Eskişehir yolcusu! Programı belli oldu!
Bakan Uraloğlu Eskişehir yolcusu! Programı belli oldu!

Gündem

Bakan Uraloğlu Eskişehir yolcusu! Programı belli oldu!

Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Otomobil ticari taksiye arkadan çarptı, trafik felç oldu!
Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Otomobil ticari taksiye arkadan çarptı, trafik felç oldu!

Yerel

Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Otomobil ticari taksiye arkadan çarptı, trafik felç oldu!

Zehir tacirlerine Eskişehir'de dev darbe! Milyonlarca kaçak makaron ve tütün ele geçirildi!
Zehir tacirlerine Eskişehir'de dev darbe! Milyonlarca kaçak makaron ve tütün ele geçirildi!

Yerel

Zehir tacirlerine Eskişehir'de dev darbe! Milyonlarca kaçak makaron ve tütün ele geçirildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23