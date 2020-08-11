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Spor

Güreşte bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Güreş Federasyonu: "(Niğde) Kampımızda gerekli önlemleri alarak, sporcularımızı Kovid-19 testine tabi tuttuk. İlk testlerin negatif çıkmasının ardından kampta görevlendirdiğimiz doktor, bir sporcunun ateşinin yüksek olduğunu tespit etti. İkinci testi pozitif çıkan kadın sporcumuz karantina altına alındı" - "Sporcumuzun sağlık durumu şu an son derece iyi ve takibi sürmektedir. Sporcunun temas ettiği 4 arkadaşını da önlem olarak kontrol altına aldık" - "Türkiye Güreş Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatlarını harfiyen uygulayarak hazırlık kamplarımızın son derece güvenli bir şekilde sürmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam etmekteyiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:42:44 -
Güreşte bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu, Genç Kadınlar Milli Takımı'nda yer alan bir sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyondan, "Kamplarımızda tüm önlemler alınmıştır" başlığıyla yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatı ile başlayan kamplarda Türkiye Güreş Federasyonunun almış olduğu önlemlerin en üst düzeyde olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu önlemler sayesinde Niğde Demirkazık'ta kampta bulunan Genç Kadınlar Milli Takımı'nda Kovid-19 virüsü taşıyan bir kadın sporcunun diğer sporculara virüs bulaştırması kamp başlamadan tespiti sayesinde engellenmiştir. Gençler kampı öncesi Güreş Federasyonu olarak tüm kamplarımızda olduğu gibi bu kampımızda da gerekli önlemleri alarak, sporcularımızı Kovid-19 testine tabi tuttuk. İlk testlerin negatif çıkmasının ardından kampta görevlendirdiğimiz doktor, bir sporcunun ateşinin yüksek olduğunu tespit etti. Sporcumuz tekrar Kovid-19 testine alındı. İkinci testi pozitif çıkan kadın sporcumuz karantina altına alındı. İki gündür karantina altında tutulan sporcumuzun sağlık durumu şu an son derece iyi ve takibi sürmektedir. Sporcumuza 3 gün sonra bir kez daha test yapılacaktır. Doktorumuzun verdiği bilgiler doğrultusunda tüm önlemleri alarak sporcunun temas ettiği 4 arkadaşını da önlem olarak kontrol altına aldık. Toplam 40 kişinin bulunduğu kampımız da 14 gün karantina altında."

Yapılan testler sonucunda kampta bulunan diğer sporcu ve kişilerde koronavirüse rastlanmadığı belirtilerek, "Türkiye Güreş Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatlarını harfiyen uygulayarak hazırlık kamplarımızın son derece güvenli bir şekilde sürmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam etmekteyiz." denildi.

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