Güreşçiyi alnından öpen Özdemir'den eleştiriye yanıt: O mertlerin çıkıp alnından öpülür

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kaş ilçesinde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, yağlı güreşlerde bir güreşçiyi alnından öptüğü anlara ilişkin yorumlara yanıt verdi. Özdemir, “Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür, onlar da ustasının, başkanının elinden öper. Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler” dedi.

Kaş'taki temasları kapsamında ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini yerinde dinleyen Özdemir'e, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bürokratları eşlik etti. Muhtarlar ve STK temsilcileriyle yapılan toplantıda mahallelerin öncelikleri tek tek not alındı; planlanan yatırımların yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler ve çözüm bekleyen konular değerlendirildi.

2027 yatırım planlamaları sürüyor

Özdemir, 2027 yılı yatırım planlamalarının sürdüğünü, ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışmaları bu doğrultuda şekillendirdiklerini söyledi. Muhtarlara “Sizler bizim yol arkadaşlarımızsınız. Mahalledeki gözümüz, kulağımızsınız” diye seslenen Başkan Vekili, vatandaşlardan gelen taleplerin kendileri için yol haritası oluşturduğunu ifade etti.

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim motivasyonumuzu hiçbir şey kıramaz, bizim çalışma azmimizi, bu şehre hizmet etme isteğimizi hiçbir şey geride bırakamaz. Bizi de yıldırmaz. İlk günden itibaren kolları sıvadık. Her bir çalışma arkadaşım en az 3 kişilik performansla, özveriyle bu kente hizmet etmek için canla başla çalışmakta.”

Buluşmada Özdemir'e özellikle kadın muhtarlar yoğun ilgi gösterdi. İslamlar Mahalle Muhtarı Şükran Ustali, son günlerde Başkan Vekili'ne yönelik sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi: “Son günlerde hakkınızda klavye delikanlılığı yapıp, ülkenin sorunlarıyla ilgilenmeyip sadece düğünlerde bir bayanın oynamasına, Elmalı güreşlerinde bir yiğidin alnından öpülmesini çirkin ifadelerle sosyal medyada yazan klavye kabadayılarına bir bayan muhtar olarak şahsım adına, tüm herkesin adına kınıyorum.”

“Yağlı güreş dediğiniz şey bizim Türklüğün geleneğidir”

Ata sporu güreşin bin yıllık bir gelenek olduğunu belirten Özdemir, “Bir kadın çıktı er meydanına sahip çıktı. Bu zamana kadar protokolde madalya takıp görüntü verip gitmeyi tercih etmedim. Tüm spor dallarına saygımız sonsuz ama yağlı güreş dediğiniz şey bizim Türklüğün geleneğidir. Dünyada başka bir spor yoktur ki sporcusunun ellerine ayaklarına kınalar yaktı abdestini alıp namazını kılarak çıktığı o er meydanına” diye konuştu.

Güreşin büyük emek ve mücadele gerektirdiğini, bu çabayı gösteren güreşçilerin takdir edilmeyi hak ettiğini söyleyen Özdemir, şunları aktardı: “Çocuk yaştan itibaren maddi manevi yokluklarla yetiştiler. Birisi onlara el uzatırsa ayakta kalırlar. Başarılarını alkışlarsanız daha da azimle, şevkle bir mücadele ortaya koyarlar. Biz bunu gördük çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 500'ü aşkın güreşçisi 17 başpehlivanı var. Türkiye'de böyle bir kulüp yok. Çünkü burası yörükler diyarı, pehlivanlar diyarı.”

Desteğini “Çok şükür ki ben bunu gösteri olarak yapmıyorum. Ben bunu gönülden yapıyorum. Ben bunu ata sporuna duyduğum saygıyla yapıyorum” sözleriyle anlatan Özdemir, görevin getirdiği sorumlulukları layıkıyla yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'na başpehlivanlıkta 8 kişi katılacak

Özdemir, Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde karşısında 18-19 yaşlarında iki genç pehlivan bulunduğunu anlattı. Türkiye'de ilk kez yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'na başpehlivanlık kategorisinde 8 kişinin katılacağını belirten Başkan Vekili, bu isimlerden Yusuf İslam Taş için “10 yıldır güreşen başpehlivanların arasında ilk kez o turnuvaya hak kazanmış. Bu büyük bir başarı” dedi.

Diğer genç pehlivan Can Ergen'i ise “Yıl boyu süren bir güreş ligi. 8 etabı yenilgisiz bitirmiş bir güreşçiydi o kardeşimiz. Çok ciddi zorluklar, sıkıntılar yaşadı” sözleriyle anlatan Özdemir, gençlerin güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdığını ve yenilgisiz şampiyonluk getirdiğini söyledi.