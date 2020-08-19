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Spor Güreşçiler hünerlerini raftingde sergiledi
Spor

Güreşçiler hünerlerini raftingde sergiledi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:51:04 -
Güreşçiler hünerlerini raftingde sergiledi

ANKARA (AA) - Aralık ayında Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan Dünya Güreş Şampiyonası'na Antalya'da hazırlanan Grekoromen Milli Takımı, rafting yaparak stres attı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, raftingde hünerlerini sergileyen milli güreşçiler moral depoladı.

Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay'da teknik direktör Salih Bora ve antrenörler ile kaptanlığını Atakan Yüksel'in yaptığı takımlar arasındaki yarış eğlenceli anlara sahne oldu. Yarışı, teknik direktör Salih Bora'nın takımı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bora, Antalya'da daha çok moral ve kondisyon ağırlıklı idmanlar yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl pandemiden dolayı çalışma programımız farklı oldu. İdmanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği önlemlere harfiyen uyuyoruz. Bu süreç nası gider bilmiyoruz. Dünya Şampiyonası'nın yapılıp yapılmayacağı da belli değil. Bu belirsizliğe rağmen bizler şampiyona yapılacakmış gibi düşünüp hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rafting yaparak güzel bir gün geçirdik. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın her zaman yanımızda. Bizlere böylesine güzel bir çalışma ortamı sunduğu için ne kadar teşekkür etsek az. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da ayrıca teşekkür ederiz. Tüm branşlarda güvenli bir şekilde çalışma ortamı oluşturulması konusunda büyük emek verdi. Şunu bir kez daha gördük ki ülke sporu emin ellerde."

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