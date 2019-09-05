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"Güreş hak ettiği değeri görmüyor"

- Üs üste 3 kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Soner Demirtaş:- "29 olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir branşız. Ama maalesef bu kadar olimpiyat şampiyonu çıkarmamıza rağmen güreş hak ettiği değeri görmüyor"- "Birçok kulübümüzde maaş sıkıntısı var. Çeşitli nedenlerle kapatılmak isteniyor, küçülmeye gidiliyor. Yaklaşık 4-5 aydır maaş alamayan, bu şekilde Dünya Şampiyonası'na gidecek sporcularımız var"- "Üç defa Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Dünya ve olimpiyat üçüncüsü oldum. Kariyerime dünya ve olimpiyat şampiyonluğu da eklemek istiyorum"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:03
"Güreş hak ettiği değeri görmüyor"


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Olimpiyat madalyalı milli güreşi Soner Demirtaş, güreşin hak ettiği değeri görmediğini savundu.

Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat ve dünya üçüncülüğü bulunan 28 yaşındaki milli güreşçi Soner Demirtaş, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner, "Dünyanın en zor sıkletinde 3 defa üst üste Avrupa şampiyonu olmayı başardım. Bu sene Avrupa şampiyonasına gidememiştim ama Avrupa Oyunları'na katıldım, ikincilik elde ettim." dedi.

Dünya evine girdiği için güreşe kısa bir ara verdiğini anlatan milli güreşçi, Kazakistan'da zorlu bir şampiyonanın kendilerini beklediğini söyledi.

Soner, Dünya Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize vereceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Zaten dünyanın en zor sıkletinde yarışıyoruz. Olimpiyat sıkleti olması bunu daha da zorlaştıracak. Bir alt ve üst sıkletler olimpik değil. Bu nedenle bir alttaki sporcu üst kiloya çıkacak. Üstteki sporcu da bir alt kiloya düşecek. Daha da zorlu geçecek. Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda 3-5 maçında son saniyelerde kaybetmiştim. Aslında benim elimdeki madalyayı alıp rakibime verdiler. Bazen taraf tutma olabiliyor. Bizim yapacağımız bir şey yok. Nasip değilmiş dedik, yolumuza devam ettik."

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Soner, Dünya Şampiyonası hazırlıklarında sona yaklaştıklarını belirterek, "İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanırız. Rio 2016'da üçüncü olmuştum. Bunu daha da geliştirmek istiyorum. Tabii ki hedefim şampiyonluk ama mevlam neyi nasip eder kimse bilemez. Biz şampiyon olmak için elimizden gelenin en iyisin yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat şampiyonluğunun sporun zirvesi olduğuna dikkati çeken Soner, "Üç defa Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Dünya ve olimpiyat üçüncüsü oldum. Kariyerime dünya ve olimpiyat şampiyonluğu da eklemek istiyorum. Olimpiyat şampiyonu olup kariyerimi yavaş yavaş sonlandırmayı düşünüyorum." diye konuştu.


- "4-5 aydır maaş alamayan sporcularımız var"


Soner Demirtaş, Türk spor tarihine bakıldığında bütün yükün güreşin omuzlarında olduğunu söyledi.

Güreşin olimpiyatlar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok şampiyon çıkardığını vurgulayan Soner, "29 olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir branşız. Ama maalesef bu kadar olimpiyat şampiyonu çıkarmamıza rağmen güreş hak ettiği değeri görmüyor." dedi.

Soner, kulüplerde yaşanan sıkıntıları dile getirerek, "Birçok kulübümüzde maaş sıkıntısı var. Çeşitli nedenlerle kapatılmak isteniyor, küçülmeye gidiliyor. Seçimden bu yana birçok kulübümüzde sıkıntılar bulunuyor. Yaklaşık 4-5 aydır maaş alamayan, bu şekilde Dünya Şampiyonası'na gidecek sporcularımız var. Defalarca sorunlarımızı dile getirdik ama maalesef kimse bir çare bulmuyor. Bu şekilde devam ediyor. Maaşını, ödülünü, transferini alamayan sporcular Dünya Şampiyonası'na gidip ülkemizi temsil edecek. Gerisini siz düşünün." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Sporcular ödül alamadıkları için yarışmıyorlar gibi bir algı oluşmasın. Mindere çıktığımız zaman hiçbir şeyi gözümüz görmüyor. Herkesin hayali sadece İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı göndere çektirmektir. Kimse yanlış algılamasın, burada bir emek var. Bir iş yapılıyorsa bunun karşılığını da mutlaka almamız gerekiyor."


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:03
  1. Dünya Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. Soner Demirtaş

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