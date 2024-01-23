Güreş dünyası büyük bir ustayı kaybetti

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde yetişen Kırkpınar Başpehlivanlarından Hacı Sabri Acar, son yolculuğuna uğurlandı. Bandırma’da ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılınan Hacı Sabri Acar, Erikli Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenaze törenine; Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, başpehlivanlar, güreş ağaları ve güreş camiasından birçok isim katıldı.





AİLE BOYU BAŞPEHLİVANLAR

1979 ve 1985 yıllarında Kırkpınar Başpehlivanı olan ve 5 kez de ikincilik kürsüsüne çıkan Sabri Acar’ın pehlivanlık hayatı yıllar boyunca birçok gence ilham kaynağı oldu. Dedesi Kara Ali Acar ve babası Hasan Acar da Kırkpınar’da başpehlivan olmuşlardı. Aile boyu başpehlivan çıkaran Acar ailesi, Erikli Köyü’nün de adını Pehlivanlar Köyü olarak bilinmesini sağladı. Acar ailesi, güreş konusunda köyde birçok gence örnek olmuşlardı. 79 yaşında hayata gözlerini kapatan Kırkpınar Başpehlivanı Sabri Acar, dualı çayırlarda Türkiye Güreş Federasyonu adına gözlemcilik ve teknik danışmanlık görevlerini de gerçekleştiriyordu.



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