Gürcistan’dan havalanmıştı: Özel uçak, Rize açıklarında acil iniş yaptı! Bakanlık ve valilikten resmi açıklama geldi

Rize açıklarında korku dolu anlar yaşandı. Batum Havalimanı’ndan kalkarak Ordu-Giresun Havalimanı’na seyreden özel uçak, motor arızası nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı açıklarında denize zorunlu iniş yaptı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde tespit ettikleri uçaktaki 2 kişiyi sağ olarak kurtardı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belçika vatandaşı iki erkeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

ÖZEL UÇAK DENİZE ACİL İNİŞ YAPTI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından Batum Havalimanı'ndan kalkış yaparak Ordu-Giresun Havalimanı'na uçuş icra eden bir özel uçağın Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yaptığının bildirilmesi üzerine bölgeye derhal ekipler sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Unsurları tarafından bahse konu uçak deniz yüzeyinde tespit edilerek, uçak içerisinde bulunan 2 şahıs sağ ve bilinci açık olarak kurtarıldı." Denildi

RİZE VALİSİ BEYDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Denize zorunlu iniş yapan uçak) Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok" dedi.

2 KİŞİ KURTARILDI

Rize Valisi Baydaş, uçaktaki iki kişinin kurtarıldığını açıkladı. Baydaş yaptığı açıklamada, "Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok" ifadelerini kullandı.