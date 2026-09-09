Ülkeyi terk edene para verecekler!

İsveç hükümeti, göçü azaltma politikası kapsamında ülkesine gönüllü olarak dönmeyi kabul eden AB dışından gelen yabancılara kişi başı 350 bin İsveç kronu ödeme uygulamasını başlattı. Yaklaşık 37 bin dolara denk gelen teşvik için şimdiye kadar yalnızca 171 kişinin başvurduğu belirtildi.

İsveç hükümeti, göçü azaltma politikaları kapsamında gönüllü olarak ülkeyi terk ederek kendi ülkelerine dönmeyi kabul eden göçmenlere yönelik yeni bir mali teşvik uygulamasını hayata geçirdi. AB dışındaki ülkelerden gelen kişilere, İsveç'ten ayrılmaları karşılığında kişi başı 350 bin İsveç kronu, yani yaklaşık 37 bin dolar ödeme yapılacak.

ŞİMDİYE KADAR 171 KİŞİ KABUL ETTİ

Yaklaşık 10,6 milyon kişinin yaşadığı İsveç'te yabancı kökenli nüfusun 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor. Hükümetin sunduğu yüksek miktardaki mali desteğe rağmen, şu ana kadar yalnızca 171 kişinin ülkeden ayrılmayı kabul ettiği bildirildi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Hükümetin politikalarına muhalefetten ve sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi. Göçmen temsilcileri, uygulamanın ayrımcılığı artırabileceğini savunurken, göçmenlerin büyük bölümünün İsveç'i terk etmek istemediğini ifade etti.

VATANDAŞLIK ŞARTLARI ZORLAŞTIRILDI

İsveç yönetimi geri dönüş teşviklerinin yanı sıra göçmenlik kurallarını da sıkılaştırdı. Daimi ikamet izinleri kaldırılarak izinlerin üç yılda bir yenilenmesi şartı getirildi.

Ağustos ayında hükümet, vatandaşlık başvurusu yapanlar için ilk kez zorunlu dil ve genel kültür sınavı başlattı.

Stockholm'deki sınav merkezinde 900 göçmen, İsveç tarihi, krallık soy ağacı ve geleneksel bayramlar gibi konularda teste tabi tutuldu.

Göç Bakanı Johan Forssell, vatandaşlığın sadece haklardan değil sorumluluklardan da oluştuğunu belirterek yapılan düzenlemelerin makul gereklilikler olduğunu açıkladı.