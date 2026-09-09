YRP’li eski başkan evinde ağır yaralı halde bulundu! İntihar mı saldırı mı?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yeniden Refah Partisi'nin eski ilçe başkanlarından iş insanı Atilla İnç, evinde silahla karnından vurulmuş halde ağır yaralı bulundu. İnç'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
YRP’nin eski ilçe başkanlarından iş insanı Atilla İnç, evinde silahla karnından vurulmuş halde ağır yaralı bulundu.
Olay, önceki gece Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniden Refah Partisi'nin eski Nazilli İlçe Başkanı ve iş insanı Atilla İnç'in evinden silah sesi geldi.
Komşuları ve yakınları, durumdan şüphelenerek eve girdi. İnç'i yerde kanlar içerisinde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan İnç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Atilla İnç'in intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.
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