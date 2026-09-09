Ev yapımı Wasa - Çıtır Ekmek (Diyete uygun) Tarife bakın: yerken efsane deneyimi yaşamak için bunu yapın

Ev Yapımı Wasa / Çıtır Ekmek ( Diyete Uygun ) Tarifi İçin Malzemeler

1/4 (çeyrek) su bardağı chia tohumu

1/4 (çeyrek) su bardağı keten tohumu

1/4 (çeyrek) su bardağı susam veya susam-çörek otu karışımı

1/4 (çeyrek) su bardağı ay çekirdeği içi

1/3 su bardağı yulaf

1 su bardağı tam buğday unu

½ çay kaşığı tuz

14 gram 1 yemek kaşığı tereyağı (veya 1 yemek kaşığı zeytinyağı)

150 ml su (1 su bardağından 1 parmak eksik)

Ev Yapımı Wasa / Çıtır Ekmek ( Diyete Uygun ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce kuru malzemeleri bir kasede karıştırıyoruz.

Sonra yağı ve suyu ekleyerek, bir çatal yardımı ile karıştırıyoruz veya elimizle yoğuruyoruz.

Üstüne streç film çekerek, yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz.

Dinlendikten sonra, hamurumuzu fırın tepsisine göre kestiğimiz pişirme kağıdı üzerinde unlayarak bir merdane yardımıyla incecik açıyoruz ve istediğimiz şekilde ve büyüklükte dilimliyoruz.

Ekmeğimizi önceden ısıtılmış 150ºC fırında, 50 dk kuruyana kadar pişiriyoruz. Pişme süresi, fırın ve hamurun kalınlığına göre değişebilir.

Piştikten sonra, iyice kuruması için tel ızgaranın üstünde soğutun.

Afiyet Olsun.

En önemli püf noktalarından biride hamuru fırına vermeden önce eşit kalınlıkta ve olabildiğince ince açmaktır. Hamur kalın kalırsa içi yumuşak veya sakızımsı olur, aradığınız o çıtır ve gevrek dokuyu yakalayamazsınız.