Gürcistan'da yasa tasarısına tepki: Vekiller birbirine girdi, alay konusu oldu! Meclis’te mesai yerine yumruklu kavga

Yasa Tasarısı Neden Bu Kadar Tartışmalı?

İktidar partisi tarafından geçen yıl gündeme getirilen ve bu yıl yeniden ele alınan yasa tasarısı, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna zarar verebileceği endişesiyle muhalefet milletvekilleri tarafından eleştiriliyor. Muhalefet, yasanın onaylanmaması gerektiğini savunuyor.

Meclis’te Gerilim Dolu Anlar

Mdinaradze’nin yasa tasarısını tanıtması sırasında, ‘Vatandaşlar’ partisinin milletvekili Aleko Elisaşvili, tepkisini yumruk atarak gösterdi. Bu olay sonucunda meclis oturumuna kısa bir ara verildi ve saldırı anı meclis kamerası tarafından kaydedildi.

Oturumun Kısa Süreli Durdurulması ve Devamı

Yaşanan kargaşa sonrasında oturuma verilen ara, birkaç dakika sonra sona erdi ve meclis çalışmalarına devam edildi.