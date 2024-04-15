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Dünya Gürcistan'da yasa tasarısına tepki: Vekiller birbirine girdi, alay konusu oldu! Meclis’te mesai yerine yumruklu kavga
Dünya

Gürcistan'da yasa tasarısına tepki: Vekiller birbirine girdi, alay konusu oldu! Meclis’te mesai yerine yumruklu kavga

Yeniakit Publisher
2024-04-15 21:45:00 - 2024-04-15 22:03:20
Gürcistan'da yasa tasarısına tepki: Vekiller birbirine girdi, alay konusu oldu! Meclis’te mesai yerine yumruklu kavga

Yoğun tepkilere neden olan "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının yeniden parlamentoya sunulması Gürcistan'ı karıştırdı. Parlamento'da yumruklar konuşurken, Sosyal medyada yüzlerce kişi de olayı alay konusu haline getirdi. Gürcistan’da, ‘yabancı etkinin şeffaflığı’ konulu yasa tasarısının mecliste görüşülmesi sırasında tansiyon yükseldi ve fiziksel saldırı gerçekleşti.

Yasa Tasarısı Neden Bu Kadar Tartışmalı?

İktidar partisi tarafından geçen yıl gündeme getirilen ve bu yıl yeniden ele alınan yasa tasarısı, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna zarar verebileceği endişesiyle muhalefet milletvekilleri tarafından eleştiriliyor. Muhalefet, yasanın onaylanmaması gerektiğini savunuyor.

Meclis’te Gerilim Dolu Anlar

Mdinaradze’nin yasa tasarısını tanıtması sırasında, ‘Vatandaşlar’ partisinin milletvekili Aleko Elisaşvili, tepkisini yumruk atarak gösterdi. Bu olay sonucunda meclis oturumuna kısa bir ara verildi ve saldırı anı meclis kamerası tarafından kaydedildi.

Oturumun Kısa Süreli Durdurulması ve Devamı

Yaşanan kargaşa sonrasında oturuma verilen ara, birkaç dakika sonra sona erdi ve meclis çalışmalarına devam edildi.

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