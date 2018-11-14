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Gürcistan'da seçimlerin ikinci turu 28 Kasım'da

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun 28 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:23
Gürcistan'da seçimlerin ikinci turu 28 Kasım'da

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) düzenlediği toplantıda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun 28 Kasım'da gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

Seçim komisyonunun tarafından yapılan açıklamada toplantıda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonuçları özetlendiği, ikinci tur seçimlerinin 28 Kasım’da yapılacağına ilişkin son protokolün MSK başkanı Tamar Jvania tarafından imzalandığı belirtildi.

28 Kasım’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda iktidar partisi tarafından desteklenen bağımsız aday Salome Zurabişvili ve "Güç Birliktedir" ittifakının adayı Grigol yarışacak.

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu ise 28 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 23:23
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