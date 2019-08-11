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Gürcistan’da Kurban Bayramı eda edildi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yerel sakinler ve ülkede bulunan yabancı Müslümanlar Bayramı namazını Tiflis Cuma Mescidi’nde büyük kalabalıkla kıldı.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:55
Gürcistan’da Kurban Bayramı eda edildi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yerel sakinler ve ülkede bulunan yabancı Müslümanlar Bayramı namazını Tiflis Cuma Mescidi’nde büyük kalabalıkla kıldı.


Yerel saatle 06:50’de azanın okunmasıyla başlayan Kurban Bayramı namazına yerel sakinler, Türkler, Gürcüler, Araplarve birçok Müslüman topluluğu katıldı. Tiflis Cuma Mescidi’nde bayram namazında büyük kalabalık nedeniyle camide yer bulamayan Müslümanlar, namazlarını caminin etrafında açılan seccadelerin üzerinde kılmak mecburiyetinde kaldılar. Kurban bayramı namazını kıldıran Gürcistan Müslümanlar İdaresinin Doğu Gürcistan müftüsü Yasin Aliyev namazın ardından Kurban Bayramına ilişkin yaptığı konuşmada, Gürcistan’da ve tüm dünyada yaşayan Müslümanları Kurban bayramı münasebetiyle tebrik etti. Kurban bayramında Müslümanları merhametli ve şevkatli olmaya çağıran Aliyev, imkan sahibi herkesi bu güzel bayramda Kurban kesmeye davet etti.


Kurban Bayramı namazının ardından açıklama yapan müftü Yasin Aliyev, Kurban Bayramı münasebeti ile bütün dünya Müslümanlarını tebrik ettiğini ifade ederek, bugün Tiflis’te Kurban Bayramı büyük coşkuyla kutluyoruz” dedi. Aliyev, “Biz Gürcistan Müslümanlar İdaresi olarak Kurban bayramına özel olarak hazırlıklar yaptık. Hazırlıklarımızın başlıca amacı, ülkemizdeki imkanı olmayan Müslümanlara bu bayramda kurban eti sağlamak ve çok şükür buna nail olduk. Bugün on bilerce kişiye kurban eti dağıtacağız” şeklinde konuştu.


“Kurban Bayramında Türkiye’nin yardımıyla ülkemizdeki Müslümanlara kurban eti sağlayacağız” diyen Aliyev, “Özellikle Türkiye Diyanet Başkanlığına ve Kızılay’a teşekkür ederim. Kurban bayramında bize yardım ettikleri için. Her iki kurumdan gelen Kurbanlar kesilerek ülkemizdeki fakir ailelere dağıtılacak” ifadelerini kullandı


Türkiye’den Kurban bayramı münasebetiyle toplamda 215 büyük baş hayvan Gürcistan’a hediye olarak geldiğini ifade eden Aliyev, “Türkiye’den 215 büyükbaş kurbanlık Gürcistan’daki Müslümanlara bayram hediyesi olarak geldi. Bunlardan 200’ü Diyanet Başkanlığı tarafından diğer 15’i ise Kızılay’dan. Bundan dolayı Türkiye’ye teşekkür ederiz” dedi.


Tiflis Mesciti’nde Kurban Bayramı namazına katılan Türkiye vatandaşı Suat Ayvaz ise, Türkiye’nin Kayseri kentinden geldiğini söyledi. Ayvaz, “Vatanımızdan uzaktayız ama burada olub bu coşkuyu yaşamak her ulustan insanların olması benim için çok gurur verici bir şey. Allah’a hamd ve şükür ediyorum” şeklinde konuştu.


Kurban Bayramı vesilesiyle Tiflis Mesciti’ne Gürcistan Başbakanı ve diğer yetkililerin gelip Müslümanlarla bayramlaşması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:55
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