Gündem

Gürcistan'da kargo uçağımız düşmüştü: Son şehidimizin naaşı da bulundu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gürcistan'da kargo uçağımız düşmüştü: Son şehidimizin naaşı da bulundu

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 mehmetçik şehit olmuştu. Olayda son askerimizin de naaşına ulaşıldı.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, havalandıktan 27 dakika sonra hiçbir sinyal vermeden radardan kaybolmuştu. Gürcistan’ın Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi sınırları içinde dağlık alana düştüğü tespit edilen uçağın enkazında yapılan çalışmalarda, tüm şehitlerimizin naaşlarına ulaşılmış oldu.

 

Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğu duyurulmuştu. MSB ayrıca, kazanın nedenini ortaya çıkaracak kara kutunun (Flight Recorder) bulunduğunu ve incelenmek üzere Türkiye’ye getirildiğini bildirdi. Kara kutunun, uçağın kule, kabin ve diğer hava araçlarıyla yaptığı son temasları ve uçuş verilerini içerdiği belirtildi.

 

GECE BOYU DEVAM ETTİ

Kazanın yaşandığı Kakheti bölgesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 uçağının enkazında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları, ikinci gün sabahına kadar aralıksız sürdü. Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı ekiplerle ordu birliklerinin de aktif olarak katıldığı çalışmalar, Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani tarafından yerinde takip edildi.

Gece saatlerinde bölgede çok sayıda askeri araç, ambulans ve helikopterin dönüş yaptığı görülürken, çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

