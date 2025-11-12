  • İSTANBUL
Gürcistan'da düşmüştü! İşte TSK'ya ait kargo uçağının parçalarından yeni görüntüler
Gündem

Gürcistan'da düşmüştü! İşte TSK'ya ait kargo uçağının parçalarından yeni görüntüler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 kargo uçağı Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşmüş ve 20 askeri personelimiz şehit olmuştu. Türkiye’yi yasa boğan olayda TSK'ya ait kargo uçağının parçalarından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tüm Türkiye’yi kahreden TSK'ya ait kargo uçağının düşmesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 kargo uçağın parçalarına ait yeni görüntülere ulaşıldı.

Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan ve Gürcistan sınırlarından düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personel şehit oldu.

Uçağın enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ederken, uçağın parçalarına ait yeni görüntülere ulaşıldı.

bellisimo

kim vurdu ve neden
