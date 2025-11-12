  • İSTANBUL
Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu
Gündem

Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Son dakika haberine göre, Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait düşen C-130 kargo uçağın kara kutusu bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağımız, dün Azerbaycan'ın Gence şehrinden Türkiye'ye dönmek üzere havalandıktan sonra Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de düştü.

Kazada 20 personelin şehit olduğu açıklandı. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada, "18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor." dedi.

Enkazın bulunduğu alanda çalışmalar sürerken, uçağın düşme nedenini ortaya çıkaracak gelişme yaşandı.

KARA KUTU BULUNDU

Gürcistan medyası, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu açıkladı.

Gürcü yetkililer kara kutunun çıkarılmasıyla teknik analiz sürecinin hızlanacağını belirtti.

Yetkililer, tüm verilerin toplanmasının ardından nihai raporun Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan tarafından ortak açıklanacağını ifade etti.

