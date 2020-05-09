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Aktüel

Gürcistan’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı

Gürcistan’da Sovyetler Birliği Ordusunun 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 19:22:29 -
Gürcistan’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı

Gürcistan’da Sovyetler Birliği Ordusunun 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 75. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlaması yapıldı.


Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Vake Park’ta Sovyetler Birliği Ordusunun 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 75. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlaması yapıldı. Her yıl vatandaşların ve turistlerin katılımıyla düzenlenen kutlama programı, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle az sayıda katılım ile gerçekleştirildi. Kutlamaya Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili, Genelkurmay başkanı Vladimer Çaçibaia Vake katılırken, “Bilinmeyen Asker” anıtına çiçek bırakıldı. Başbakan Gakhari, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gakhari, “Gürcistan’ın faşizm üzerinde zafer için 300 bin kurban verdi, bu ise küçük bir ülke için büyük bir adım. Gürcistan için 300 bin genç askerin ölümü çoktur, ancak zafer uğruna bu fedakarlık büyük bir trajedi ve katkıdır, bu nedenle her zaman anılarını onurlandırmalı ve unutmamalıyız” dedi.


Başbakan, faşizme karşı alınan zaferin 75. yıl dönümü vesilesiyle, İkinci Dünya Savaşı gazilerine bir kereye mahsus 600 Lari (yaklaşık 190 dolar) ödeneceğini aktarırken, savaş kurbanlarının ailelerine ise 300 Lari (yaklaşık 95 dolar) verileceğini açıkladı.

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