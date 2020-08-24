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Aktüel Gürcistan'da 25 Ağustos "ulusal yas" ilan edildi
Aktüel

Gürcistan'da 25 Ağustos "ulusal yas" ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:24:36 -
Gürcistan'da 25 Ağustos "ulusal yas" ilan edildi

TİFLİS (AA) - Gürcistan hükümeti, dün ülkenin Duşeti belediyesinde bir minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 25 Ağustos'u "ulusal yas" ilan etti.

Başbakan Giorgi Gakharia, 25 Ağustos'un "ulusal yas" olarak ilan edilmesi için kararname imzaladı.

Buna göre, 25 Ağustos'ta ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirilecek.

Dün akşam saatlerinde, Gürcistan'ın Duşeti Belediyesi'ne bağlı Biso köyü yakınlarında yolcuları taşıyan bir minibüsün 80 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise ağır yaralanmıştı.

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