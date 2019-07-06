Gürcistan yerli otomobilini Türkiye'den önce yaptı

Gürcistan yerli otomobil üretiminde büyük bir adım attı.Ülkenin ilk elektrikli otomobili, dev bir organizasyonla tanıtıldı.

Yılda 40 bin araç

Tasarım olarak Tesla'nın modellerine benzetilen araçtan yılda 40 bin adet üretilmesi hedefleniyor.Ülke ekonomisi için önemli bir adım olan Gürcistan Avrupa pazarına 20 bin adet otomobil satmayı planladı.

Tanıtıma yoğun ilgi

Projenin tanıtımı için dev bir gösteri hazırlandı. Etkinliğe binlerce kişi katılarak büyük bir coşku yaşadı.

Başbakan: Ekonomide yeni bir sayfa açıldı

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bahtadze, ülke ekonomisi için yeni bir sayfa açıldığını otomobil üretimiyle binlerce kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natela Turnava ise "Bu projeyi bizim için eşsiz kılan şey, ilk Gürcü markası altında elektrikli otomobil üretecek olmamız. Gürcistan çevreye duyarlı, yeşil teknolojilerin uygulanması ve elektrikli araçların üretimi açısından bölgede önce konumunda." ifadelerini kullandı.