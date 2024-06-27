Gürcistan maçında Ronaldo çılgına döndü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Gürcistan rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda ise yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo adeta çılgına döndü.

Portekiz'in hücum geliştirdiği bir atakta rakibiyle girdiği ikili mücadelede ceza sahasında yerde kalan Ronaldo, penaltı için hakeme döndü. Fakat maçın hakemi Sandro Schärer, oralı olmadı ve devam kararı verdi. Bunun ardından hakeme çok sinirlenen Ronaldo, sert tepkileri sonrasında sarı kart gördü.

39 yaşındaki ismin, siniri soyunma odasına gittiği sırada da devam etti. Yaşanan bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Ronaldo ilk kez gol atamadı

Diğer yandan Cristiano Ronaldo, kariyerinde ilk kez bir büyük uluslararası turnuvanın (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) grup aşamasında gol atamadı.