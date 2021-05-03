Gürcistan eski başbakanı İstanbul seyahatinde dolandırıldı

Gürcistan eski Başbakanı Nikoloz Gilauri, İstanbul'daki seyahati sırasında kredi kartı bilgilerinin kullanılarak kendisinden izinsiz şekilde harcama yapıldığını fark etti. Durumu fark ederek savcılığa başvuran eski başbakanın ihbarı sonrası, harcamanın bir ulaşım firması tarafından yapıldığı tespit edildi. Gilauri'nin kredi kartını izinsiz olarak kullanan acente yetkilisi yargılanıyor.

Gürcistan meşeli Bank of Georgia, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de bir temsilcilik ofisi açtı. İstanbul'daki ofisin temsilcisi Gürcistan eski Başbakanı Nikoloz Gilauri oldu. İstanbul'a iş seyahatleri için sürekli gidip gelmeye başlayan Gilauri, kredi kartından harcama yapıldığını fark etti.

İzinsiz harcamayı fark etti

Harcamanın kendisine ait olmadığını ileri süren eski başbakan, yaptığı araştırmada paranın bir ulaşım firmasından çekildiğini tespit etti. Firma ile iletişime geçen Gilauri, parasının iade edilmesini isteyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, paranın çekildiği firma yetkilisinin ifadesine başvuruldu. İfadesi alınan yetkili, paranın Beşiktaş'taki bir acentalarından çekildiğini söyledi. Acenta yetkilisi Alen B.'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Acente yetkilisi dolandırıldı

Yetkili, Nikoloz Gilauri'nin sekreterinin firmayı aradığını, Londra'ya gitmek için uçak bileti aldırdığını ve talep üzerine promosyonlu bir bilet satın aldıklarını beyan ederek, 'Sekreter bir süre sonra yeniden beni aradı. Seyahatin iptal edildiğini söyleyerek, satış işleminin iptal edilmesini istedi. Ben de biletin promosyonlu olduğunu söyledim. Bunun üzerine parayı iade ettik' dedi. Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda, acente yetkilisi hakkında Nikoloz Gilauri'nin kredi kartından rıza dışında harcama yaparak, banka kartlarının izinsiz olarak kullanılarak yarar sağlama suçundan dava açtı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.