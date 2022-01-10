Gürcistan Başbakanı açıkladı: Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceğiz

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, geçen yılın ekonomik gelişmelerini değerlendirerek, 2022'de atılacak adımları açıkladı.

İlaç sektöründe Gürcistan'daki yüksek fiyatlara işaret eden Garibaşvili, ilgili bakanlığın ilaç pazarı araştırma raporu hazırladığını ve bu yönde etkili değişikliklerin yapılacağını söyledi.

Garibaşvili, ilaç fiyatların düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini aktararak, "Biz aynı zamanda Türkiye pazarını da açmayı planlıyoruz. Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceğiz, bu da tahminlerimize göre ilaç fiyatlarını büyük ölçüde düşürecek" ifadesini kullandı.