  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gürcistan 101 İranlı mahkumu ülkelerine teslim edecek

2020-04-22 17:39:11 -
Gürcistan 101 İranlı mahkumu ülkelerine teslim edecek

ANKARA (AA) - Gürcistan'daki cezaevlerinde bulunan 101 İranlı mahkumun bugün İran makamlarına teslim edileceği açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gürcistan hükümeti ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 101 İranlı mahkum Urumiye Havaalanı'nda adli makamlara teslim edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın Tiflis Büyükelçiliği aracılığıyla mahkumların ülke hapishanelerine transfer edilmesi ve kalan cezalarını İran'da geçirmeleri için bir buçuk yıl önce Gürcistanlı yetkililerle diplomatik görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Mahkumların karantinada kalacakları sürenin ardından bağlı bulundukları eyaletlerdeki cezaevlerine sevk edileceği bildirildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı