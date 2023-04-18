Gürbulak Sınır Kapısı’nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin sahada müşterek yürüttüğü faaliyetler neticesinde, ülkemize giriş yapacak olan bir tır mercek altına alındı. Ekiplerin eş zamanlı olarak takibe aldığı araç, Gürbulak Gümrük Sahasına ulaşmasının ardından x-ray taramasına yönlendirildi. Tarama sonucunda, aracın sürücü kabininde ve dorsesinde bulunan dolaplarda şüpheli yoğunluk tespit edildi ve araç arama hangarına alınarak fiziki arama başlatıldı.

İlk aşamada, çekici ve dorsede bulunan dolaplarda toplam 9 bin 500 adet tramadol cinsi hap bulundu. Narkotik dedektör köpeklerin devreye girmesiyle devam eden aramada, sürücü kabininde bulunan “sıvı bulaşık deterjanı” kutusunda farklı bir madde görülmesi ve köpeklerin tepki vermesi üzerine numune alınarak analiz gerçekleştirildi ve söz konusu maddenin sıvı metamfetamin olduğu tespit edildi. Diğer taraftan, dorseye ait bir dolabın içerisindeki mazot bidonu, çay termosu ve içme sularının arasına da sıvı metamfetamin gizlendiği ortaya çıkarıldı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 27 kilogram sıvı metamfetamin ve 9 bin 500 adet tramadol cinsi hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.