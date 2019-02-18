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Gurbette yaşayan Kuzaycalılar, köylüleriyle biraraya geldi

Ankara’da yaşayan Yozgat’ın Şefaatli ilçesinin Kuzayca köylüleri tarafından kurulan Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri; köylerine gelip köylüler, muhtar ve muhtar adayları ile buluştu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:31
Gurbette yaşayan Kuzaycalılar, köylüleriyle biraraya geldi

Ankara’da yaşayan Yozgat’ın Şefaatli ilçesinin Kuzayca köylüleri tarafından kurulan Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri; köylerine gelip köylüler, muhtar ve muhtar adayları ile buluştu.


Yozgat’ın Şefaatli ilçesinin Kuzayca köylüleri tarafından, çoğunlukla Ankara’da yaşayan köylülerin bir araya gelebileceği Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği kuruldu. Dernek çatısı altında, Ankara’nın farklı bölgelerinde yaşayan Kuzaycalılar, kurulan dernek ile birlikte iş hayatının koşuşturmacası haricinde, birlikte zaman geçirebilecekleri etkinlikler düzenlemeye başladı. Ankara’da yaşayan dernek üyeleri, Başkan Murat Şen ve Başkan Yardımcısı Ali Ceyhan ile birlikte; doğup, yaşamını bir süre sürdürdükleri memleketlerine, yerel seçimler öncesi ziyarette bulundular. Kuzayca köyündeki köy odasında; dernek üyeleri, köylüler, köy muhtarı ve muhtar adayları buluşup, hem hasret giderdi hem de köy sorunlarına yönelik çözüm istişarelerinde bulundu.



Yaza festival düzenleme kararı alındı


Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Şen, ’’Köyümüzün genel sorunları, bu sorunların çözüm yolları ve yapılabilecek faaliyetler ileköyümüzde köylülerimizi birleştirmek amacıyla "Kuzayca Yaz Festivali" yapılması hususları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Gurbette de yaşasak köyümüz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz’’ dedi.


Köy odasındaki toplantıdan sonra dernek üyeleri, köy mezarlığına geçerek geçen yıl diktikleri fidanların tutmuş olması sevincini yaşadı. Dernek Başkan Yardımcısı Ali Ceyhan da, ’’Geçen sene dikmiş olduğumuz fidanları kontrol edip sulama yaptık. Dikilen fidanların birçoğunun tutmuş olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Mezarlığımız içerisinde genel temizlik yaptıktan sonra geçmişlerimiz için dualarda bulunduk. Bu ziyaret kapsamında bizleri karşılayan ve en güzel şekilde ağırlayan başta köy muhtarımız olmak üzere bütün Kuzayca halkımıza teşekkür ederiz.’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:31
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