Gurbetçinin söyledikleri olay oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Gurbetçi, kuyumcuya para bozdurmaya gittiğini ve bilezik almak istediğini ancak sıradaki bir Türk vatandaşının bileziği aldığını belirtti. “Yok diyorlar ama alıyorlar, nasıl alıyorlar?” şeklinde konuşan gurbetçi, Türk vatandaşlarını bencillik ve tembellikle suçladı. Ayrıca, köylerde bile evlerin önünde traktörler ve arabalar olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.