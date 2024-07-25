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Sosyal Medya Gurbetçinin söyledikleri olay oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
Sosyal Medya

Gurbetçinin söyledikleri olay oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-07-25 14:57:00 -

Yurtdışından gelen bir gurbetçinin sokak röportajında yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Türkiye’de yaşam kalitesinin yüksek olduğunu belirten gurbetçi, kuyumcuda sıra beklerken yaşadığı bir olayı örnek göstererek Türk vatandaşlarının ekonomik durumunu ele aldı.

Gurbetçi, kuyumcuya para bozdurmaya gittiğini ve bilezik almak istediğini ancak sıradaki bir Türk vatandaşının bileziği aldığını belirtti. “Yok diyorlar ama alıyorlar, nasıl alıyorlar?” şeklinde konuşan gurbetçi, Türk vatandaşlarını bencillik ve tembellikle suçladı. Ayrıca, köylerde bile evlerin önünde traktörler ve arabalar olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

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